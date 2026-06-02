قدمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أحدث أغانيها "شو المطلوب" في ثاني حفل لها في القاهرة، وذلك بالتزامن مع النزاع القضائي حول قرار منعها من الغناء في مصر الصادر من نقابة المهن الموسيقية.

وقامت هيفاء وهبي، بإحياء الحفل بمشاركة فرقتها الاستعراضية، في أحد الملاهي الليلية في منطقة الزمالك، مساء أمس الإثنين الموافق 1 يونيو.

تفاصيل حفل هيفاء وهبي



وقدمت هيفاء وهبي الحفل، في نفس يوم نظر المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من المحامي ماجد حمدي، وكيلاً عن خالد التهامي مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، على الحكم الصادر بأحقيتها في الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 أغسطس المقبل.

وحرصت الفنانة هيفاء وهبي على تقديم أحدث أغانيها "شو المطلوب" في حفلها، وشاركها الغناء على المسرح الفنان حسن أبو الروس.

صناع أغنية هيفاء وهبي "شو المطلوب"

وطرحت أغنية "شو المطلوب" في موسم عيد الأضحى، عبر قناة هيفاء وهبي في موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين.

يذكر أن هيفاء وهبي، أحيت يوم 7 مايو الماضي الحفل الأول لها في مصر، عقب إعلان محاميها شريف حافظ حصولها على حكم قضائي بإلغاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منعها من الغناء في مصر، والذي صدر في مارس 2025.

