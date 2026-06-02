آخر ما كتبته الفنانة سهام جلال قبل رحيلها بساعات

كتب : مروان الطيب

12:14 م 02/06/2026 تعديل في 12:38 م
    اخر ما كتبته سهام جلال قبل رحيلها
    سهام جلال في احد اعمالها
    الفنانة الراحلة سهام جلال
    سهام جلال

رحلت الفنانة سهام جلال عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها إلى غرفة العمليات.

وكشفت سهام جلال قبل ساعات من رحيلها عن دخولها إلى غرفة العمليات وكتبت عبر خاصية الاستوري على إنستجرام: "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، اسألكم الدعاء".

نقابة المهن التمثيلية تنعى سهام جلال

ونعتها نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي عبر صفحتها على "فيسبوك": "بخالص التعازي إلى أسرة الفنانة الراحلة سهام جلال ومحبيها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

موعد ومكان جنازة سهام جلال

وكشف الفنان إيهاب فهمي عن موعد ومكان جنازة الفنانة سهام جلال وكتب عبر صفحته الرسمي على موقع فيسبوك: "صلاة الجنازة على سهام جلال، في مسجد حسن الشربتلى، عقب صلاة الظهر وإنا لله وانا اليه راجعون".

