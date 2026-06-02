شاهد.. الصور الأولى من جنازة الفنانة سهام جلال من مسجد حسن الشربتلي

تصوير- نادر نبيل:

وصل منذ قليل الفنان أحمد منير، للمشاركة في جنازة الفنانة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتقام جنازة الفنانة الراحلة سهام جلال، بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

وفاة الفنانة سهام جلال

ورحلت الفنانة سهام جلال عن عالمنا اليوم، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، استلزمت نقلها المستشفى لإجراء عملية جراحية.

أبرز أعمال الفنانة سهام جلال

ومن أبرز أعمال الفنانة الراحلة سهام جلال، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "فيلم ثقافي"، "حرب أطاليا"، "أين قلبي"، وغيرها من الأعمال.

