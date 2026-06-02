أكد أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السيارات الكهربائية تواصل تحقيق قفزات ومعدلات نمو متزايدة في السوق المصري عام بعد آخر.

وأوضح زين، في تصريحات تلفزيونية، أن اتجاه العديد من وكلاء العلامات التجارية العاملة في مصر إلى طرح طرازات كهربائية بجانب السيارات التقليدية المزودة بمحركات بنزين، يسهم في تسريع انتشار تكنولوجيا السيارات الكهربائية محليًا.

وأضاف أن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في انتشار هذه السيارات، مدعومًا بالحوافز والامتيازات التي تقدمها الدولة لمركبات الطاقة النظيفة، فضلًا عن انخفاض تكاليف تشغيلها مقارنة بالسيارات التقليدية، إذ تقل بنحو 90% عن نظيرتها العاملة بالبنزين.

ما الذي يجعل تشغيل السيارات الكهربائية أقل من البنزين؟

انخفاض تكلفة الطاقة

تعتمد السيارات الكهربائية على طاقة الكهرباء بدلًا من البنزين أو السولار، وتعد تكلفة شحن البطارية أقل بكثير من تكلفة ملء خزان الوقود التقليدي.

فعلى سبيل المثال، يمكن للسيارة الكهربائية قطع مسافات تصل إلى 600 كم في بعض الطرازات بالشحنة الواحدة، بينما تحتاج السيارة التقليدية إلى كميات أكبر من الوقود بتكلفة أعلى لقطع المسافة نفسها.

مصاريف صيانة أقل

تتميز السيارات الكهربائية بوجود عدد أقل من الأجزاء الميكانيكية المتحركة مقارنة بسيارات الاحتراق الداخلي، ما يقلل احتمالات الأعطال ويخفض تكاليف الصيانة الدورية.

ولا تحتاج السيارات الكهربائية إلى تغيير زيت المحرك أو فلاتر الوقود والزيت أو شمعات الإشعال، وهي عناصر ترفع تكلفة الصيانة في السيارات التقليدية.

كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة

تتمتع المحركات الكهربائية بكفاءة مرتفعة في تحويل الطاقة إلى حركة، إذ تستفيد من نسبة كبيرة من الطاقة المخزنة في البطارية، بينما تفقد محركات البنزين جزءًا كبيرًا من الطاقة على شكل حرارة ناتجة عن الاحتراق.

استرداد التكلفة على المدى الطويل

ورغم أن سعر شراء السيارة الكهربائية قد يكون أعلى من بعض السيارات التقليدية، فإن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة يساعد المالك على تعويض فارق السعر بمرور الوقت، خاصة مع الاستخدام المكثف للسيارة.

تحديات لا تزال تواجه السيارات الكهربائية في مصر

وبالرغم من المزايا الاقتصادية، لا تزال السيارات الكهربائية تواجه بعض التحديات في مصر، أبرزها الحاجة إلى زيادة عدد محطات الشحن العامة، وارتفاع أسعار بعض الطرازات، إلى جانب تكلفة استبدال البطارية بعد سنوات طويلة من الاستخدام.

ومع التوسع في البنية التحتية للشحن وزيادة عدد الطرازات المتاحة في السوق، يتوقع خبراء قطاع السيارات أن تواصل السيارات الكهربائية نموها خلال السنوات المقبلة، مدعومة بانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات العاملة بالبنزين.

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