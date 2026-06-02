بعد رحيلها المفاجئ.. شائعة لاحقت سهام جلال طوال مشوارها الفني

كتب : منال الجيوشي

02:25 م 02/06/2026 تعديل في 02:25 م
    سهام جلال في احد اعمالها
    صفاء جلال
    الفنانة الراحلة سهام جلال
    سهام جلال

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنانة سهام جلال، عن عمر يناهز 54 عاما.

سهام جلال قالت منذ فترة إنها تعاني من قلة العمل، وأكدت أنها تواصلت مع عدد من الفنانين، وسط وعود بالتعاون معها، إلا أنها وصفت هذه الوعود بـ "كلام في الهوا".

شائعة لاحقت سهام جلال

وطوال مشوارها الفني، لاحقت الفنانة الراحلة سهام جلال، شائعة أنها الشقيقة الكبرى للفنانة صفاء جلال، إلا أنها كذبت الأمر أكثر من مرة، من بينها مقطع فيديو ظهرا فيه سويا وقاما بنفي الشائعة.

أبرز أعمال الفنانة سهام جلال

ومن أبرز أعمال الفنانة الراحلة سهام جلال، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "حرب أطاليا"، "هانم بنت باشا"، "حمادة يعلب"، "للثروة حسابات أخرى"، "أين قلبي"، "فيلم ثقافي"، "أوراق مصرية"، "جواز بقرار جمهوري".

آخر أعمال الفنانة سهام جلال

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سهام جلال، ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "عوالم خفية"، والذي عرض عام 2018، بطولة النجم عادل إمام.

