احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلاق أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "شو المطلوب"، التي طرحتها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب وتلقى نجاحا ملحوظا.

نشرت هيفاء صورا من كواليس تصوير الأغنية عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "الحب، الطاقة، التفاعل مش طبيعي، سمعاكم كلكم وانتوا بتغنوا شو المطلوب، وشايفة الأغنية تريند حول العالم، لقد جعلتم هذه اللحظة أكبر مما تخيلنا".

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في مهرجان كان

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن حضور العديد من فعاليات الموضة والأزياء التي أقيمت على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي بمدينة كان الفرنسية.

إذ نشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، خطفت من خلاله هيفاء وهبي الأنظار على الريد كاربت، وظهرت مرتدية فستان بدون بطانة أثارت به الجدل وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

اقرأ أيضا:



أحمد عز: فيلم 7Dogs كسر أرقام ولاد رزق وحقق نجاحًا تاريخيًا

بعد انتهاء مراسم الدفن.. أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته



