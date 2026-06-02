علق قطاع كبير من الجمهور، على خبر وفاة الفنانة سهام جلال، والتي رحلت عن عالمنا منذ ساعات، إثر تعرضها لأزمة صحية.

وقام عدد كبير من متابعيها بنعيها بكلمات مؤثرة، على عدد من مقاطع الفيديوهات التي نشرتها سهام جلال عبر صفحتها على "إنستجرام" خلال الفترة الماضية.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "حبيبتي الله يرحمك ويغفرلك حزنت عليكي والله كنت بتحبي الحياة وفيديوهاتك مبهجة"، و"مش قادرة أصدق والله"، و"الله يرحمك كنت كلك حيوية وشباب حاجة تحزن"، "ربنا يرحمك مش مصدقة والله"، و" روحها كانت حلوة ربنا يرحمك".

آخر ما كتبته سهام جلال

كشفت سهام جلال قبل ساعات من رحيلها عن دخولها إلى غرفة العمليات وكتبت عبر خاصية الاستوري على إنستجرام: "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، اسألكم الدعاء".



موعد ومكان جنازة سهام جلال

وكشف الفنان إيهاب فهمي عن موعد ومكان جنازة الفنانة سهام جلال وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "صلاة الجنازة على سهام جلال، في مسجد حسن الشربتلى، عقب صلاة الظهر وإنا لله وإنا اليه راجعون".

