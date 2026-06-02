كيف تدخل سماعات الغش إلى مصر؟ شعبة الاتصالات توضح

أكد مسؤولون بقطاع الاتصالات أن سماعات الغش لا تستورد عبر القنوات الرسمية بسبب حظر استيرادها في مصر، موضحين أن تداولها يقتصر غالبا على حالات فردية يقوم بها بعض الأفراد بعيدا عن التجار المعتمدين.



ويأتي ذلك في أعقاب واقعة ضبط طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط أثناء محاولته الغش باستخدام سماعة بلوتوث دقيقة، ما أعاد الجدل حول انتشار سماعات الغش وطرق دخولها وتداولها داخل السوق المصري.

هل يتم استيراد سماعات الغش؟



قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن سماعات الغش لا يتم استيرادها عبر القنوات الرسمية نظرا لحظر استيرادها في مصر، مشيرا إلى أنها قد تدخل إلى البلاد بصحبة بعض الركاب لصغر حجمها وسهولة إخفائها.



ومن جانبه، قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن غالبية تجار المحمول يبتعدون عن تداول مثل هذه الأدوات نظرا للمشكلات القانونية والرقابية التي قد يواجهونها.



وأضاف الحداد أن بيع تلك الأدوات يعد حالات فردية وغالبا لا يرتبط بالتجار المعتمدين بل قد يقوم بعض الأفراد بشراء هذه الأدوات من الخارج وإعادة بيعها عبر الإنترنت لتحقيق مكاسب سريعة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية ضبطت شخصا مقيما بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة لقيامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم في أعمال الغش داخل الامتحانات.



اقرأ ايضًا:

ثروة الوليد بن طلال تقفز بنحو 1.7 مليار دولار في يوم واحد.. ما السبب؟





إجازة أسبوعين.. لماذا تغلق محلات الجزارة أبوابها بعد عيد الأضحى؟





أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات



