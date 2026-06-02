شاهد.. الصور الأولى من جنازة الفنانة سهام جلال من مسجد حسن الشربتلي

كتب : مروان الطيب

01:21 م 02/06/2026 تعديل في 01:24 م
    تشييع جثمان الفنانة سهام جلال من مسجد حسن الشربتلي (2)
    تشييع جثمان الفنانة سهام جلال من مسجد حسن الشربتلي (3)
    تشييع جثمان الفنانة سهام جلال من مسجد حسن الشربتلي (4)

تصوير-نادر نبيل:

أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنانة سهام جلال عقب صلاة الظهر، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

آخر ما كتبته الفنانة سهام جلال


وكشفت سهام جلال قبل ساعات من رحيلها عن دخولها إلى غرفة العمليات وكتبت عبر خاصية الاستوري على إنستجرام: "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، اسألكم الدعاء".

الجمهور يودع سهام جلال برسائل مؤثرة

وعلق قطاع كبير من الجمهور على رحيل الفنانة سهام جلال، وجاءت التعليقات كالآتي: "حبيبتي الله يرحمك ويغفرلك حزنت عليكي والله كنت بتحبي الحياة وفيديوهاتك مبهجة"، "مش قادرة أصدق والله"، "الله يرحمك كنت كلك حيوية وشباب حاجة تحزن"، وغيرها من التعليقات.

وفاة الفنانة سهام جلال

وفوجئ جمهور الفنانة سهام جلال بخبر رحيلها صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى.

وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

تفاصيل إهانة ترامب لنتنياهو: "أنت مجنون وإسرائيل تدفع ثمن كراهية الجميع
