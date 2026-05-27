يستعد مؤدي المهرجانات مسلم لإحياء حفل غنائي في أحد شواطئ الساحل الشمالي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يحيي مسلم الحفل يوم السبت المقبل، الموافق رابع أيام العيد.

أزمات طاردت مسلم

وكان مؤدي المهرجانات قد واجه مؤخراً عدة أزمات، أبرزها استغاثة طليقته عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب اتهامه بعدم الإنفاق على نجلهما.

وردّ "مسلم" على هذه الاتهامات عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، كاتبًا: "ده أقل ورق عندي في البيت، 180 ألف كل 5 شهور وفي كتير من ده وبشهود، بس هقول إيه حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتكلم تاني في الحوار ده، أنا بس نزلت إثبات صغير".

أزمة مسلم مع نقابة المهن الموسيقية

وفي سياق آخر، نجح مسلم مؤخراً في إنهاء أزمة إيقاف تصريحه السنوي بنقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد إتمام التصالح مع أحد متعهدي الحفلات.

أقرا أيضا

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره





بوحة والعنتبلي وزكي قدرة.. أشهر الجزارين في السينما المصرية