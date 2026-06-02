قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية تتعلق بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات، إلى جلسة 10 يونيو المقبل.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي هدفه تزوير توكيلات السيارات وتسهيل الاستيلاء عليها والتصرف فيها بالبيع أمام الجهات المختصة.

تفاصيل التشكيل العصابي

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة منظمة ضمت موظفين عموميين وصاحب شركة استيراد، تخصصت في تسهيل عمليات النصب والاستيلاء على السيارات المملوكة للغير باستخدام توكيلات مزورة.

بلاغ يكشف الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين، أفاد فيه بقيام أشخاص بتزوير توكيل منسوب إليه، يتيح للمتهمين "خالد ج." (هارب) و"عبدالله" (هارب) إدارة وقيادة جميع سياراته والتصرف فيها أمام الجهات المختصة.

تورط موظفين بالشهر العقاري

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين السادس والسابع اشتركا مع موظفين عموميين في تزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل، استخدم أمام موظف بوحدة مرور القاهرة الجديدة للاستيلاء على سيارات المجني عليه.

كما تبين أن المتهمين السادس والسابع يعملان بالشهر العقاري، واستغلا وظيفتهما لإثبات بيانات غير صحيحة وتوثيق التوكيل على خلاف الحقيقة، بما مكّن باقي المتهمين من التصرف في المركبات.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط