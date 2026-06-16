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بإطلالات متنوعة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

كتب : نوران أسامة

11:58 م 16/06/2026
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    أحدث ظهور للفنانة درة داخل سيارتها
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    درة تتألق بفستان أصفر أنيق (1)
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    درة تتألق بفستان أصفر أنيق (2)
  • عرض 8 صورة
    درة تتألق بفستان أصفر
  • عرض 8 صورة
    بإطلالة أنيقة درة تخطف الأنظار
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    درة تشارك جمهورها صورا جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام
  • عرض 8 صورة
    بإطلالة كاجوال درة تخطف الأنظار

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خطفت الفنانة درة أنظار جمهورها من خلال أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالات متنوعة جمعت بين الكاجوال والكلاسيك.

ونشرت درة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات مختلفة لاقت تفاعلا واسعا من جمهورها ومحبيها.

تعليقات الجمهور على الصور

وحظيت الصور بإعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين أشادوا بأناقتها، وجاءت أبرز التعليقات: "زهرة تونس"، "دائمًا متألقة"، "حلوة دايمًا"، "خطيرة"، "الجمال والأناقة"، "أجمل واحدة"، و"ربنا يحميكي".

درة خلال أداء فريضة الحج

وكانت الفنانة درة شاركت جمهورها مؤخرا صورا من رحلتها لأداء فريضة الحج، برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث ظهرت في عدد منها أمام الكعبة المشرفة، وفي صور أخرى ممسكة بالسبحة وماء زمزم والمصحف الشريف، كما وثقت لحظات من أداء مناسك الحج.

مشاركة درة في دراما رمضان 2026

وشاركت درة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال عملين، الأول مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، طارق دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

كما شاركت في بطولة مسلسل "إثبات نسب" إلى جانب محمود عبدالمغني، نبيل عيسى، محسن محيي الدين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده.


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درة مسلسل علي كلاي أحمد العوضي

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