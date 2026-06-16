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رنا رئيس تتألق بإطلالة صيفية.. والجمهور: "وردة وسط البستان"

كتب : معتز عباس

08:43 م 16/06/2026 تعديل في 08:52 م
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    الفنانة رنا رئيس (2)
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    رنا رئيس باطلالة جريئة (2)
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    رنا رئيس باطلالة جريئة (1)
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    رنا رئيس وسط الزهور (2)
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    رنا رئيس
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    رنا رئيس وسط الزهور (1)

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خطفت الفنانة رنا رئيس الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بإطلالة صيفية وسط الزهور.

ونشرت رنا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان وعلقت: "فتاة والزهور"، والتي تفاعل معها المتابعين.

ظهرت رنا رئيس بإطلالة صيفية مرتدية فستانًا قصيرًا بألوان هادئة، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "خطيرة أوي"، "وردة وسط البستان"، "جميلة جدا"، "حلويات الفن".

آخر أعمال رنا رئيس

يذكر أن رنا رئيس شاركت في السباق الرمضاني السابق عام 2025، بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

إجهاض وأزمة صحية

كما تعرضت الفنانة رنا رئيس لأزمة صحية طارئة الفترة الماضية، إذ تعرضت للإجهاض، ومعانتها من نزيف استمر لـ أربعة أيام، بحسب تصريحات والدتها خبيرة التجميل زينب حسن، لبرنامج ET بالعربي.

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