تخطى ميسي.. مبابي يحقق رقمين قياسيين في كأس العالم

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حقق الفرنسي كيليان مبابي رقمين قياسيين في كأس العالم، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد هدفيه في شباك السنغال.

وسجل كيليان مبابي هدفين في فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

رقمان قياسيان لكيليان مبابي في كأس العالم

أصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا في البطولات الكبرى، برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على ميشيل بلاتيني صاحب الـ14 هدفًا.

كما أصبح مبابي ثالث الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 14 هدفًا، خلف الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفًا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (15 هدفًا).

وتساوى كيليان مبابي مع الألماني جيرد مولر، وتفوق على الفرنسي جوست فونتين والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذين سجلا 13 هدفًا.

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