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زوجة حسام حسن تشيد بمحمد هاني: مواجهة لوكاكو لم تكن سهلة

كتب : محمد عبد السلام

12:50 ص 17/06/2026
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وجهت دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إشادة خاصة بمحمد هاني، الظهير الأيمن للفراعنة، مؤكدة أنه قدم أداء مميزا خلال مواجهة بلجيكا، رغم الانتقادات التي تعرض لها عقب اللقاء.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، أكدت دان آدم أن محمد هاني ظهر بمستوى عالمي أمام منافس يمتلك قدرات هجومية كبيرة، مشيرة إلى أن البعض ركز على لقطة واحدة وتجاهل ما قدمه اللاعب طوال المباراة.

وأضافت أن المهمة التي واجهها لاعب الأهلي لم تكن سهلة، خاصة في ظل وجود روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا، الذي يمتلك قوة بدنية وخبرات كبيرة في البطولات الكبرى.

وتحدثت زوجة مدرب منتخب مصر عن لوكاكو، مؤكدة أن مجرد دخوله إلى أرض الملعب يمنح المنافسين شعورا بصعوبة المهمة، في ظل الإمكانات التي يتمتع بها المهاجم البلجيكي.

وأوضحت أن إيقاف لاعب بحجم لوكاكو لا يعد مسؤولية مدافع واحد فقط، بل يتطلب تعاونا جماعيا من جميع عناصر الفريق.

واختتمت دان آدم حديثها بالتعبير عن أمنيتها في استمرار مشوار المنتخب المصري بنجاح في كأس العالم 2026، مؤكدة ثقتها في قدرة الفراعنة على الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق إنجاز تاريخي.

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زوجة حسام حسن منتخب مصر كاس العالم 2026

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