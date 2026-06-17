قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو لا ينظران إلى التفاوض المباشر مع إيران باعتباره مكافأة لها، بل خطوة جادة تهدف إلى الوصول إلى نتائج.

وأضاف فانس، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء: "سأحضر مفاوضات جنيف كما حضرت محادثات باكستان لأتبين نيات الإيرانيين ومدى جديتهم".

وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة في المحادثات مع إيران، وستسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية للشعب الأمريكي.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة لن تدفع لإيران شيئا من أموالها تحت أي ظرف من الظروف.

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