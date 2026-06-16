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بعد حادث محمد مرزبان.. نجوم وقعوا في غرام الدراجات البخارية

كتب : معتز عباس

08:10 م 16/06/2026 تعديل في 08:23 م
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    شيرين راض
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    احمد السقا
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    عمرو دياب
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    محمد رمضان

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أعاد الحادث المأساوي الذي تعرض له الفنان محمد مرزبان أثناء قيادته دراجته النارية، البحث وراء اهتمام عدد كبير من نجوم الفن بعالم قيادة الدراجات البخارية "الموتوسيكلات"، تلك الهواية التي تحولت لدى بعضهم إلى أسلوب حياة.

ويُعد مرزبان من أبرز عشاق الدراجات النارية، إذ ارتبط بها منذ سنوات طويلة، لذلك نستعرض في التقرير التالي أبرز نجوم الفن الذين يعشقون الدراجة البخارية في التمثيل والواقع.

عمرو دياب

يُعد عمرو دياب من أبرز نجوم الفن الذين ارتبطت أسماؤهم بعالم الدراجات النارية، إذ ظهر برفقة الموتوسيكلات في العديد من المناسبات الخاصة، أبرزها فيلم "آيس كريم في جليم".

محمد رمضان

ظهر محمد رمضان في العديد من جلسات التصوير وهو يقود دراجات بخارية، ويستخدمها كجزء من الترويج الخاص به، خصوصًا في الأعمال الفنية، والتي كان أبرزها فيلم "هارلي".
شريف منير

حرص شريف منير على مشاركة جمهوره على حسابه بموقع "انستجرام". لقطات من رحلاته وجولاته مع مجموعات راكبي الدراجات النارية، حيث ظهر في أكثر من مناسبة ضمن تجمعات "البايكرز".

شيرين رضا

كشفت شيرين رضا عن حبها للدراجات النارية، بعد نشرها صورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله تجلس إحدى الدراجات البخارية".

أحمد السقا

ظهر النجم أحمد السقا في العديد من الأعمال الفنية وهو يقود الدراجات النارية ضمن مشاهد الأكشن، خاصة في فيلم "هروب اضطراري".

أحمد حلمي

كشف الفنان أحمد حلمي امتلاكه موتوسيكل خاصًا من نوع "هوندا رون"، كان يحلم باقتنائه لفترة طويلة قبل أن ينجح في شرائه. كما ظهر وهو يقود الدراجات النارية في أكثر من عمل سينمائي، أبرزها فيلم "آسف على الإزعاج".

أصالة

شاركت الفنانة أصالة جمهورها لحظات مميزة خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشرت صورًا لها أثناء قيادة دراجة نارية، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

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محمد رمضان احمد حلمي الدراجات البخارية الدراجات النارية محمد مرزبان

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