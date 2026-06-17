كشف دبلوماسي عربي، عن إطلاق مسار إقليمي جديد السبت المقبل، يتحرك بالتوازي مع المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا بمشاركة مصرية سعودية باكستانية، لصياغة محددات جديدة لدور طهران في المنطقة وبحث إعادة دمجها.

ووفق تصريحات المصدر لقناة "الحرة"، يسعى هذا التحرك الجديد إلى إعادة احتواء إيران في أعقاب التطورات الأخيرة بالمنطقة.

ورغم إقرار القوى الإقليمية بوجود دور فاعل لطهران، لفت المصدر إلى تراجع واضح لنفوذها في ملفي اليمن والعراق، ما دفع بالملف اللبناني ليتصدر طاولة النقاشات الإقليمية كأولوية ملحة.

مساعي احتواء طهران والملفات الشائكة في حرب إيران

ومع ذلك، أبدي الدبلوماسي العربي تحفظا حيال الإفراط في التفاؤل بنتائج التحرك الإقليمي، لكونه يظل مرتبطا بمسار المفاوضات المعقدة والشائكة لحسم ملفات حرب إيران.

وقد انعكس هذا الحراك الدبلوماسي سريعا عبر اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الاثنين مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والمصري بدر عبد العاطي، واللذين تليا إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم الأحد عن توافق مبدئي لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن.

وفي حين دعت الخارجية السعودية في بيان رسمي إلى "مواصلة الجهود المشتركة" لتثبيت التهدئة، شددت القاهرة على أن الاتصال ركز على سبل إنهاء المعارك في الساحات كافة، وفي صدارتها الساحة اللبنانية التي تواجه عدوانا إسرائيليا مستمرا.

المبادرة المصرية وإعادة ترتيب الأوراق بين إيران وأمريكا

وتعتزم القاهرة، إعادة طرح مبادرتها السابقة حيال لبنان، والتي سبقت اندلاع جولة القتال الأخيرة؛ إذ بدأت تحركا نشطا في بيروت منذ نوفمبر الماضي تجسد في زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي أكد مساندة مصر لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح واستعداد الجيش اللبناني للانتشار الكامل في مناطق الجنوب.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يوم الاثنين عن شكره لمصر والسعودية، مؤكدا أن اتفاق السلام المرتقب بين إيران وأمريكا "سيمهد الطريق لاستقرار المنطقة".

وتأتي هذه التطورات استكمالا لطلب تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي، دعا فيه دولا عربية وإسلامية للانضمام جماعةً إلى "اتفاقيات أبراهام" وصياغة تفاهم إقليمي ينهي جولات الصراع مع إيران.