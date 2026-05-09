كشفت الفنانة روبي، عن صور من حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس الجمعة، بنادي وادي دجلة.

تعليق روبي على حفلها في وادي دجلة

ونشرت روبي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الليلة كانت حلوة بيكم.. اتبسطت جدا شكرا جمهور وادي دجلة".

وتفاعل الجمهور مع صورها، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "حلويات، عسل، حلوة، إيه القمر ده، سكر أوي، الجمال".

"تاني"و"حقك عليا".. آخر أعمال روبي

وتعاونت روبي خلال الفترة الماضية مع الفنان أحمد سعد في أغنية "تاني" من كلماتها فِلبينو، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وأشرف على الميكس هاني محروس، وهى الأغنية الرابعة ضمن ألبوم أحمد سعد الجديد "بيستهبل".

كما طرحت روبي مؤخرا أغنية "حقك عليا" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى مختلف منصات الموسيقى الرقمية.

