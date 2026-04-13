فجرت الفنانة ريهام عبد الغفور مفاجأة قوية، بالكشف عن تعرضها للتحرش في طفولتها، وتحدثت عن تفاصيل التجربة للمرة الأولى خلال ظهورها في برنامج "معكم".

وكشفت ريهام عبد الغفور عن تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها، خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، قائلة: "السر اللي عشت بيه فترة طويلة جداً، هو إن كان فيه واحد أهلي كانوا بيثقوا فيه جداً، وكان عنده 80 سنة، اتحرش بيا وأنا عندي 6 سنين".

وأوضحت: "فضلت ساكتة لحد ما بقيت عندي 40 سنة، لما قلت لأهلي كانت صدمتهم كبيرة، وبعدين قلت لهم هو مين، بس لما حكيت حسيت براحة فظيعة".

وتعد ريهام عبد الغفور أحدث الفنانات اللاتي كشفن عن تعرضهن لتجارب التحرش، وهو ما نرصده في التقرير التالي: مايان السيد تحدثت الفنانة مايان السيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في مقطع فيديو عن تجربتها الشخصية، وقالت: "أنا افتكرت حاجات حصلت لي أنا شخصياً، مرة زميل ليا حاول إن هو يتحرش بيا، وكان صديقاً قريباً، والحمد لله قدرت أمنعه، عمري ما واجهته، ساعتها ما كنتش مدركة إن دا كان تحرش، ولما كبرت فهمت، ما كنتش مصدقة أو مستوعبة". وأشارت أنها وبعد عامين من الواقعة تعرضت لنفس الأمر من قبل زميل لها، ولكنها لم تكن تعلم ما تفعل فلجأت لـ"السكوت". مايان السيد تتحدث عن تجربتها مع التحرش

كشفت الفنانة هالة صدقي عن رد فعلها عقب تعرضها للتحرش، وخلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال"، قالت: "خلال جنازة الفنانة الراحلة سناء جميل وجدت شخصاً يقف خلفي بطريقة غريبة، فقمت بضربه على وجهه أمام الجميع".

أعلنت الفنانة روبي خلال ظهورها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" أنها تعرضت للتحرش من قبل على يد عامل نظافة، وحدث ذلك خلال قيادتها دراجتها.

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال ظهورها في برنامج "تخاريف"، إنها تعرضت للتحرش، واعتدت على المتحرش بالضرب.

وتحدثت الفنانة بسمة عن تجربتها خلال ظهورها مع الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة، في برنامج "الستات" عبر فضائية "النهار"، مؤكدة أنها تعرضت لواقعتي تحرش في أحد التجمعات، منذ نحو 10 - 12 عاماً.

وقالت: "مبحبش أتكلم في تفاصيل الحوادث دي لأنها بتوجع.. وربنا ستر.. مبلغتش لأن ده حصل من ناس معرفهاش.. أول مرة في ناس عرفوا يعدوني من وسط التجمع ده لحد ما دخلت مكان مقفول، وتاني مرة كانت حادثة كبيرة، ربنا خلى واحد ابن حلال يقفلي، وعرف في الآخر أنه ينقذني من وسط الواقعة ويحطني في عربية".

وأوضحت: "حاولت أصوّت لكن الحادثة كانت أكبر من أني أعرف أتصرف معاها، لدرجة أني في لحظة وقعت على الأرض وكان في أكتر من 100 قدم فوقيا، في اللحظة دي قولت أنا هموت خلاص، الموضوع عدى التحرش، مبحبش أفتكر التفاصيل.. بعد الواقعتين دول في حد حاول يمد إيده عليّا فقدرت أمسك إيده وألطشه بالقلم.. الواحدة في اللحظات دي بتبقى حاسة إنها قليلة الحيلة ونفسها أي حد ينجدها، وأكتر إحساس بيقتل لما عينك تيجي في عين حد وأنتي بتستغيثي وميعبركيش".

واجهت الفنانة دينا الشربيني بقوة تعرضها للتحرش، وخلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها "فحص شامل"، قالت إنها شعرت بيد شخص تتحسسها خلال تواجدها في منطقة العجمي بالإسكندرية.

وأشارت دينا أنها استطاعت الإمساك به، مضيفة: "جريت وراه وفرجت عليه الشارع كله.. مبسكتش في الحاجات دي".

وعلقت الفنانة سلمى أبو ضيف، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، على تعرضها للتحرش وهي طفلة.

وقالت: "هناك الكثير من الغضب بداخلي، والشعور بعدم الأمان، والشعور بالتحرش، دور الأهالي إنها تخلق حالة ثقة، وأمان بين ولادها إنهم يحكوا وميخافوش؛ لأنكم مصدر الأمان ليهم الأول، اتكلمي ماتخافيش".

وتابعت: "في حاجات أنا مريت بيها وأنا صغيرة، مثلاً دكتور قرر لأن أنا بنت صغيرة وهو محل ثقة عنده الحق إن هو يقرب مني بطريقة مش مريحة، ويمسكني بطريقة مش مريحة، أو سواق الباص بتاع المدرسة يحط إيده على رجلي بطريقة مش لطيفة، وحاجات كتير.. لكن أنا قلت لمامتي مثلاً في قصة الدكتور وعمرنا ما روحنا تاني".

وأضافت: "علموا أولادكوا لما يحصلهم موقف زي كده إزاي يتكلموا، أنا مش عايزة أطول عليكوا بس اللي عايزة أقوله اتكلموا لما حاجة تحصلك زي كده، احكوا لأهاليكوا.. والأهالي لازم تفهم إن لو أي حاجة حصلت زي كده تعرف إزاي تتصرف وتعلم ولادها إزاي يقولوا الحقيقة وميخافوش".

