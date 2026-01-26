ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
كتب : منال الجيوشي
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
كتبت- منال الجيوشي
أثارت الفنانة روبي، الجدل، بسبب إطلالاتها الجريئة في حفلاتها.
وأحيت روبي منذ أيام، حفلا غنائيا، وظهرت بفستان أحمر قصير، ونشرت الصور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
كما أحيت روبي العام الماضي، عددا من الحفلات داخل مصر وخارجها، وتصدر اسمها محركات البحث.
يذكر أن روبي شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "إخواتي"، بطولة: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، ومن إخراج محمد شاكر خضير.
مصراوي يعرض لكم 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي: