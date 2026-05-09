الرئيس السيسي وماكرون يشاهدان فيلمًا تسجيليًا حول

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فيلما تسجيليًا يوثق مراحل إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب خلال مراسم الافتتاح.

استعرض الفيلم مراحل البناء والتجهيز، مع عرض لأهمية الجامعة كمنارة تعليمية تدعم أبناء القارة السمراء وتنمي مهارات الكوادر الشابة.

جاءت الفعالية ضمن زيارة الرئيس الفرنسي الحالية لمصر حيث شارك الزعيمان في قص شريط الافتتاح تأكيدًا على عمق الروابط الثقافية والعلمية بين البلدين الصديقين.

حضر المراسم لفيف من المسؤولين الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية لمتابعة تدشين هذا الصرح الذي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

تعد جامعة سنجور نموذجًا فريدًا للتعاون الدولي الهادف إلى تمكين الشباب الأفريقي وتوفير بيئة أكاديمية متطورة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقارة بأكملها.