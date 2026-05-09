إعلان

الرئيس السيسي وماكرون يشاهدان فيلمًا تسجيليًا حول إنشاء مقر جامعة سنجور

كتب : حسن مرسي

05:35 م 09/05/2026

الرئيس السيسي وماكرون يشاهدان فيلمًا تسجيليًا حول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فيلما تسجيليًا يوثق مراحل إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب خلال مراسم الافتتاح.

استعرض الفيلم مراحل البناء والتجهيز، مع عرض لأهمية الجامعة كمنارة تعليمية تدعم أبناء القارة السمراء وتنمي مهارات الكوادر الشابة.

جاءت الفعالية ضمن زيارة الرئيس الفرنسي الحالية لمصر حيث شارك الزعيمان في قص شريط الافتتاح تأكيدًا على عمق الروابط الثقافية والعلمية بين البلدين الصديقين.

حضر المراسم لفيف من المسؤولين الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية لمتابعة تدشين هذا الصرح الذي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

تعد جامعة سنجور نموذجًا فريدًا للتعاون الدولي الهادف إلى تمكين الشباب الأفريقي وتوفير بيئة أكاديمية متطورة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقارة بأكملها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون جامعة سنجور الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
أخبار المحافظات

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية
رياضة محلية

رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية

رسائل جديدة من أمريكا لإيران بشأن مقترح إنهاء الحرب.. ماذا تضمنت؟
شئون عربية و دولية

رسائل جديدة من أمريكا لإيران بشأن مقترح إنهاء الحرب.. ماذا تضمنت؟
أحدث ضجة في برشلونة.. إشادة إسبانية بحمزة عبد الكريم
رياضة عربية وعالمية

أحدث ضجة في برشلونة.. إشادة إسبانية بحمزة عبد الكريم
من "داعش أكتوبر" إلى "فتنة الشيعة".. قرارات جديدة داخل دوائر الإرهاب في بدر
حوادث وقضايا

من "داعش أكتوبر" إلى "فتنة الشيعة".. قرارات جديدة داخل دوائر الإرهاب في بدر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة