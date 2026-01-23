إعلان

"مش بتكبر".. 14 صورة لـ روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير

كتب : مصراوي

02:58 م 23/01/2026
  عرض 14 صورة
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (13)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (14)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (12)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (11)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (10)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (9)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (7)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (8)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (4)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (6)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (2)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (3)
  
    روبي ترقص على أغانيها في حفلها الأخير (1)

كتب- مصراوي:

شاركت الفنانة روبي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا من حفل غنائي أحيته مساء أمس الخميس 22 يناير في القاهرة.

ظهرت روبي بإطلالة جريئة باللون الأحمر، وأشارت في تعليقها إلى قيامها بإحياء حفل خاص وصفته بالرائع، ونالت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "القمر"، "الملكة روبي"، "مذهلة"، "إيه الحلاوة دي"، "روبي مش بتكبر".

كانت روبي شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل إخواتي، مع عدد كبير من النجوم، بينهم: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، نبيل عيسى، ومجموعة من ضيوف الشرف، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

روبي انستجرام رمضان 2025

