هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

ظهرت المطربة إليسا وسط الصحراء بأحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هدى الاتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رانيا يوسف

خاضت الفنانة رانيا يوسف، تجربة مغامرات جديدة في 2026 برحلة مع "المنطاد" في محافظة الأقصر، بصور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "على ارتفاع ٣٠٠٠ قدم فوق سطح الأرض.. 2026 فلتبدأ المغامرات".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بصورة تجمعها مع الفنانين كريم فهمي ومحمود حافظ من كواليس تصوير مسلسل "وننسى اللي كان"، وعلقت: "عيلة بدر السباعي، وننسي اللي كان، رمضان ٢٠٢٦".

نانسي عجرم

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أمسية ساحرة ستظل خالدة في قلبي".

روبي

ظهرت الفنانة روبي، بفستان أحمر جريء، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلاله الأنظار إليها.