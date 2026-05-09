رسائل جديدة من أمريكا لإيران بشأن مقترح إنهاء الحرب.. ماذا تضمنت؟

كتب : محمد جعفر

05:44 م 09/05/2026

إيران وأمريكا

نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تؤكد أن واشنطن لا ترغب في أي تصعيد عسكري في المنطقة.

وأوضح مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي صفري، السبت، أن أولوية بلاده تتمثل في وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب وقف ما وصفه بـ"القرصنة البحرية الأميركية".

وأضاف صفري أن طهران تلقت رداً أمريكياً على المقترح الإيراني، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في إيران تدرس حالياً مضمون هذا الرد.

وتابع المسؤول الإيراني أن بلاده تجري اتصالات مع جميع الدول المطلة على مضيق هرمز، موضحاً أنها اقترحت ترتيبات أمنية إقليمية تشمل ما يعرف بمشروع أمل.

