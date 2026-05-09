نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تؤكد أن واشنطن لا ترغب في أي تصعيد عسكري في المنطقة.

وأوضح مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علي صفري، السبت، أن أولوية بلاده تتمثل في وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب وقف ما وصفه بـ"القرصنة البحرية الأميركية".

وأضاف صفري أن طهران تلقت رداً أمريكياً على المقترح الإيراني، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في إيران تدرس حالياً مضمون هذا الرد.

وتابع المسؤول الإيراني أن بلاده تجري اتصالات مع جميع الدول المطلة على مضيق هرمز، موضحاً أنها اقترحت ترتيبات أمنية إقليمية تشمل ما يعرف بمشروع أمل.