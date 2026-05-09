شهدت أسعار الفضة في مصر ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي الممتدة من 2 إلى 9 مايو 2026، حيث ارتفع سعر الفضة عيار 999 من 128 جنيهًا إلى 132.99 جنيهًا، محققًا زيادة بلغت 4.99 جنيه بنسبة 3.9%، وسط صعود حاد في الأسعار العالمية وتطورات جيوسياسية دعمت حركة المعدن الأبيض، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

وسجلت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم، عيار 999 مستوى 133 جنيهًا، وعيار 900 مستوى 120 جنيهًا، وعيار 800 سجل 107 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة 984 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية عالميًا 81 دولارًا.

وقال التقرير، إن أسعار الفضة المحلية تأثرت بشكل مباشر بالارتفاع القوي في أسعار الأوقية عالميًا، بالتزامن مع التطورات الإيجابية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ساهمت في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي وأسعار الطاقة، ما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلًا.

وأوضح التقرير، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار النسبي خلال فترة الدراسة، حيث تحرك الدولار في نطاق محدود، بعدما سجل نحو 53.57 جنيه في 3 مايو، قبل أن يتراجع إلى 52.77 جنيه في 6 و7 مايو، وهو ما ساهم في تقليل تكلفة استيراد الفضة من الأسواق العالمية، ودعم استقرار الأسعار محليًا رغم الارتفاعات العالمية القوية.

وأضاف أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للفضة شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع، حيث بلغت نحو 1.81 جنيه بنسبة 1.45% في 4 مايو، قبل أن تتراجع إلى 0.44 جنيه بنسبة 0.35% في 5 مايو، ما عكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التسعير داخل السوق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن السوق شهد تحولًا لافتًا في 6 مايو، عندما تحولت الفجوة السعرية إلى خصم بلغ 3.21 جنيه بنسبة -2.45%، في ظاهرة نادرة تعكس قوة الطلب المحلي على الفضة، قبل أن تعود الفجوة إلى الاقتراب من التوازن مجددًا في 7 مايو، مع تسجيل خصم طفيف بلغ 0.71 جنيه بنسبة -0.53%.

وأكد مركز الملاذ الآمن، على أن عدد التحديثات السعرية اليومية كشف عن ارتفاع واضح في نشاط التداول داخل السوق المحلية، حيث ارتفع عدد التحديثات إلى 5 مرات يوميًا خلال يومي 6 و7 مايو، مقارنة بتحديث أو تحديثين فقط خلال بقية أيام الأسبوع، ما يعكس زيادة ملحوظة في عمليات البيع والشراء بالتزامن مع التحركات العالمية السريعة للفضة.

وأوضح التقرير، أن السوق بدأت الأسبوع بحالة من الاستقرار النسبي، حيث سجل سعر الفضة عيار 999 نحو 128 جنيهًا في 3 مايو، قبل أن يتراجع إلى 127.06 جنيهًا في 4 مايو، ثم يواصل الانخفاض إلى 126.12 جنيهًا في 5 مايو، مسجلًا أدنى مستوى خلال الفترة، وأضاف المركز أن السوق شهد تحولًا قويًا في الاتجاه بداية من 6 مايو، عندما ارتفع السعر من 126.12 جنيهًا إلى 128 جنيهًا، محققًا مكاسب بلغت 1.88 جنيه بنسبة 1.49%، بالتزامن مع تزايد الأنباء الإيجابية بشأن اقتراب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إلى أن الزخم الصعودي استمر بقوة خلال 7 مايو، حيث قفز السعر من 128 جنيهًا إلى 132.99 جنيهًا، محققًا أكبر مكسب يومي خلال الأسبوع بنسبة 3.9%، مدعومًا بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا إلى 78.805 دولار، فيما استقرت الأسعار في 8 مايو عند المستويات نفسها تقريبًا، مع استمرار التداولات العالمية قرب أعلى مستوياتها.

أسعار الفضة في السوق العالمي

وأكد مركز الملاذ الآمن أن أسعار الفضة عالميًا سجلت ارتفاعًا حادًا خلال الفترة محل التحليل، حيث ارتفعت الأوقية من 72.711 دولارًا في 4 مايو إلى 80.514 دولارًا في 8 مايو، بنسبة صعود بلغت نحو 10.7%.

وأوضح المركز أن الفضة سجلت خلال تعاملات 8 مايو نحو 80.71 دولارًا للأوقية، بارتفاع يومي بلغ 2.99%، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 7.15% خلال الشهر الماضي، وبنسبة 146.71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الطلب العالمي على الفضة باعتبارها أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الأسواق العالمية تفاعلت بقوة مع التصريحات الأمريكية المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض المخاوف المرتبطة باستمرار موجات التضخم المرتفعة عالميًا، وأضاف المركز أن هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم تجاه السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع تزايد الرهانات على احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% للاجتماع الثالث على التوالي خلال أبريل 2026، في ظل استمرار حالة الترقب لتداعيات التطورات الجيوسياسية على معدلات التضخم الأمريكية، وأشار المركز إلى أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 12.5%، والبنزين بنسبة 18.9%، وزيت الوقود بنسبة 44.2%، نتيجة تداعيات الحرب مع إيران.

وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية يدعم أسعار المعادن الثمينة، وعلى رأسها الفضة، باعتبارها أداة تحوط رئيسية ضد تآكل القوة الشرائية للعملات.

التوقعات خلال الفترة المقبلة

وتوقع مركز الملاذ الآمن أن تستمر أسعار الفضة في التحرك ضمن اتجاه صاعد على المدى القصير، خاصة إذا استمرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في تحقيق تقدم إيجابي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المركز أن أبرز العوامل الداعمة للأسعار تتمثل في استمرار تهدئة التوترات الجيوسياسية، وتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار النفط، إلى جانب استقرار السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات خفض أسعار الفائدة مستقبلًا.

وأضاف أن السوق المحلية ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع استمرار حالة الترقب لتطورات الأسواق العالمية وبيانات التضخم الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة.