فوجئ متابعو حساب الإعلامية مها الصغير طليقة النجم أحمد السقا بحذفها جميع الصور التي سبق أن نشرتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام منذ فتح الحساب.

بالتدقيق في حساب مها الصغير تبين أنها حذفت جميع الصور ما عدا تدوينتين فقط، إحداها لمقطع فيديو لوالدها الراحل بأحد لقاءاته التليفزيونية، أما التدوينة الثانية فحملت الآية القرآنية "وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا".

انفصال أحمد السقا ومها الصغير في 21 مايو 2025

وكان الفنان أحمد السقا، أعلن في 21 مايو 2025، انفصاله رسميا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر 26 عاما، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

تعليق مها الصغير بعد إعلان السقا انفصالهما رسميا

وبعدها، نشرت الإعلامية مها الصغير بيانا عبر حسابها على "فيسبوك"، أكدت فيه التزامها الصمت لفترة طويلة احتراما لنفسها وأبنائها، وقالت: "لقد التزمت الصمت طويلًا، وتحملت ما يفوق طاقتي، لا عن ضعف أو خوف، بل احتراما لنفسي ولأبنائي.. كنت دائما أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت، وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل".

وتابعت مها الصغير: "لكن يبدو أن هناك من لا يقدر ذلك، فيطلق الكلام دون وعي، ويخوض في أعراض الناس بأحاديث مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة غير مدرك أن وراء كل كلمة قلوبا تتألم وبيوتا تتصدع.. لذا، أطلب من الجميع بكل احترام أن يتركوا اسمي بعيدا عن أي سياق لا علاقة لي به، وألا يزج بي في أمور لم تصدر عني".

وأَضافت: "إن لم تتوقف هذه التجاوزات، فسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ كرامتي وحقوق أبنائي وعائلتي.. فالسكوت ليس دائما دليل حكمة، وأحيانا يكون لزاما علينا أن نقف وقفة حازمة، لأن كرامة الإنسان ليست محلا للعبث أو موضعا للتسلية".

