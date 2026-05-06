تصدرت المطربة اللبنانية إليسا قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، وذلك بالتزامن مع إعلانها العزم على التوسع في مجال الإنتاج الفني لنفسها ولزملائها الفنانين.

ونشرت إليسا صوراً لها من داخل مكتب شركتها "E-Records"، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "لن أتوقف عن النهوض.. هذه هي مساحتي، لقد تم بناء (E-Records Music) من أجل الموهبة والحرية والإبداع".

رسالة إليسا

وأوضحت المطربة اللبنانية وجهة نظرها قائلة: "بصفتي مديراً تنفيذياً وفنانة، لقد جربت كلا المنظورين، وهذا منحني فهماً أعمق لما يحتاجه الفنانون حتى ينموا حقاً ويشعروا بالدعم. أنا ملتزمة ببناء فرص حقيقية ونظام يمكن للفنانين من خلاله الإبداع بحرية والتطور الكامل".

واختتمت إليسا رسالتها بشعار شركتها: "بُني من أجل الفنانين.. بواسطة فنان".

أزمات واجهت إليسا

واجهت إليسا في عام 2024 أزمات عديدة، عقب إعلانها تولي شركتها الخاصة "إي ريكوردز" إنتاج ألبومها "أنا سكتين"، الذي يعد الألبوم رقم 13 في مسيرتها الفنية.

ودخلت المطربة اللبنانية في نزاع قضائي مع شركتي "روتانا" و"وتري"، بسبب أغاني الألبوم.

