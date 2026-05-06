بالحجاب.. أول ظهور لـ ميرفت أمين بعد أزمتها الصحية في جنازة هاني شاكر (صور)

شارك عدد كبير من نجوم الفن، في تشييع جنازة الفنان هاني شاكر، التي أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

رامي صبري يحمل نعش هاني شاكر

وظهر الفنان رامي صبري وهو يحمل نعش الفنان الراحل هاني شاكر، ويودعه إلى مثواه الأخير.

حضور نجوم الفن

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة، أبرزهم: إيهاب توفيق، مصطفى كامل، أشرف زكي، خالد سليم، خالد زكي، لبلبة، ميرفت أمين ، نادية مصطفى، نادية الجندي، أيمن عزب.

عزاء الفنان هاني شاكر

ويقام عزاء الفنان هاني شاكر، مساء غد الخميس الموافق 7 مايو، بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايد.

في يوم وداعه.. تعرف على شرط هاني شاكر للتنازل عن أغنية "الأيام" لـ حمادة هلال