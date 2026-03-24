انضم النجم عمرو دياب إلى قائمة أبرز نجوم الغناء الذين قاموا مؤخراً بإلغاء حفلاتهم؛ وذلك بسبب تداعيات حرب الضربات الجوية المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني من جهة أخرى.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب عن تأجيل موعد إقامته، والذي كان من المقرر عقده في 4 أبريل بـ "كوكاكولا أرينا" في دبي.

الحرب الأمريكية الإيرانية وتأجيل حفلات شاكيرا وهيفاء وهبي

وشهدت خريطة الحفلات في عدة دول عربية إعلان الجهات المنظمة عن تأجيلها بسبب الحرب الدائرة، وفي مقدمتها شركة "165 Entertainment"، والتي أعلنت عن تأجيل الحفل الغنائي للنجمة الكولومبية شاكيرا، والذي كان مقرراً إقامته في منطقة "أيلة" بمدينة العقبة الأردنية في 28 مارس 2026.

وأكدت الشركة، عبر بيان رسمي، أن التأجيل يعود إلى الظروف الإقليمية الراهنة التي فرضت إعادة النظر في إقامة الفعاليات الكبرى.

كما كشفت نقابة الفنانين بسوريا عن تأجيل حفل المطربة أصالة، الذي كان من المقرر إقامته في شهر مارس الحالي؛ بسبب التطورات الأمنية في المنطقة، وكانت أصالة تستعد لتقديم أول حفل لها في سوريا بعد غياب دام حوالي 14 عاماً.

وفي سياق متصل، قامت الجهة المنظمة لحفل المطربة اللبنانية هيفاء وهبي ومؤدي أغاني الراب "الشامي"، والذي كان من المقرر إقامته في بيروت، بالإعلان عن تأجيل الحفل الذي كان مقرراً في 21 مارس إلى أواخر مايو المقبل.

إليسا تؤجل ووائل جسار يعتذر

وقدم المطرب اللبناني وائل جسار اعتذاره عن إحياء سهرة رمضانية في الأردن خلال شهر مارس 2026؛ وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان.

وفي ظل تأثر دول الخليج العربي بضربات الصواريخ، تم الإعلان عن تأجيل حفل المطربة اللبنانية إليسا، الذي كان مقرراً في 10 أبريل 2026 بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، إلى موعد غير محدد.



عمرو دياب يعلن تأجيل حفله الغنائي في دبي