مصحف وعلم مصر.. صور جديدة من جنازة هاني شاكر

كتب : نوران أسامة

04:19 م 06/05/2026
    جثمان الراحل هاني شاكر (2)
    حشد من الجمهور في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
    صلاة الجنازة على الراحل أمير الغناء هاني شاكر
    صلاة الجنازة على الراحل هاني شاكر
    صلاة الجنازة على الراحل هاني شاكر (2)
    لحظة خروج الجثمان من المسجد (2)
    لحظة خروج الجثمان من المسجد (1)
    لحظة خروج جثمان الفنان الراحل هاني شاكر (2)
    لحظة خروج جثمان الفنان هاني شاكر من المسجد
    لحظة صلاة الجنازة على الفنان هاني شاكر
    لقطات من جنازة الراحل هاني شاكر
    لقطات من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
    لقطات من جنازة الفنان هاني شاكر (2)
    لقطات من جنازة الفنان هاني شاكر
    لحظة خروج جثمان الفنان الراحل هاني شاكر (1)

وثّق "مصراوي" صورًا من داخل المسجد لجثمان الفنان الراحل هاني شاكر، وظهر ملفوفًا بعلم مصر، تنفيذًا لوصيته بتغطية النعش بالعلم المصري، تقديرًا لمسيرته الفنية والوطنية.

وشُيع الجثمان ظهر اليوم من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الحضور.

حضور نجوم الفن

وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وكان من أبرز الحضور نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعيه، من بينهم مدحت صالح، عمرو دياب، تامر حسني، لطيفة، وسميرة سعيد، وغيرهم.

