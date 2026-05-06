ظهرت الفنانة ميرفت أمين بالحجاب خلال مشاركتها في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

ميرفت أمين تشارك في جنازة هاني شاكر

وحضرت ميرفت أمين مراسم الجنازة، التي أُقيمت عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، وبدت عليها ملامح الحزن الشديد أثناء توديع "أمير الغناء العربي".

وكانت الفنانة تعرضت لنزلة برد خلال الفترة الماضية، حيث نفى كل من ياسر جلال والإعلامية بوسي شلبي ما تردد بشأن نقلها إلى المستشفى، مؤكدين أنها تتلقى العلاج داخل منزلها.

جنازة هاني شاكر وأبرز الحضور

وشُيّع جثمان الفنان الراحل من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من جمهور الفنان ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وكان من أبرز الحضور نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

