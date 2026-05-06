بالحجاب.. أول ظهور لـ ميرفت أمين بعد أزمتها الصحية في جنازة هاني شاكر (صور)

كتب : نوران أسامة

04:53 م 06/05/2026
    بوسي ولميس الحديدي من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
    بوسي ولميس الحديدي من جنازة الفنان هاني شاكر
    نادية الجندي في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر

ظهرت الفنانة ميرفت أمين بالحجاب خلال مشاركتها في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

وحضرت ميرفت أمين مراسم الجنازة، التي أُقيمت عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، وبدت عليها ملامح الحزن الشديد أثناء توديع "أمير الغناء العربي".

وكانت الفنانة تعرضت لنزلة برد خلال الفترة الماضية، حيث نفى كل من ياسر جلال والإعلامية بوسي شلبي ما تردد بشأن نقلها إلى المستشفى، مؤكدين أنها تتلقى العلاج داخل منزلها.

وشُيّع جثمان الفنان الراحل من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من جمهور الفنان ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وكان من أبرز الحضور نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

جنازة هاني شاكر ميرفت أمين مسجد أبو شقة هاني شاكر

رئيس الوزراء يجدد رفض مصر للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.. ماذا
