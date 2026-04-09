إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟

كتب : معتز عباس

12:12 ص 09/04/2026
    اليسا تدعم لبنان
    أحلام تدعم لبنان
    نجوى كرم تدعم لبنان
    نوال الزغبي تدعم لبنان
    يارا تدعم لبنان

حرص عدد كبير من نجوم الفن في لبنان والعالم العربي على التعبير عن تضامنهم مع لبنان، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين دعمهم الكامل للشعب اللبناني وتمنياتهم بعودة الاستقرار والأمان في أقرب وقت.

نجوم الفن يتضامنون مع لبنان

وكان من بين أبرز النجوم الذين وجهوا رسائل دعم ، نجوى كرم، إليسا، نوال الزغبي، ماغي بو غصن، وهيفاء وهبي، حيث شاركوا عبر حساباتهم الرسمية رسائل مؤثرة تعبر عن حبهم الكبير لوطنهم وقلقهم على مستقبله.

كما انضم إليهم عدد من نجوم الوطن العربي، من بينهم أحلام، سلاف فواخرجي، شيماء سبت، ومعتصم النهار، الذين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب اللبناني، متمنين أن يعم السلام البلاد وأن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

رسائل نجوم الفن بسبب ما يحدث في لبنان

وأكد الفنانون في رسائلهم على أهمية التكاتف والدعاء في مثل هذه الظروف، داعين الله أن يحفظ بيروت وسائر المدن اللبنانية، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها سريعًا.

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز

