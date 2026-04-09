حرص عدد كبير من نجوم الفن في لبنان والعالم العربي على التعبير عن تضامنهم مع لبنان، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين دعمهم الكامل للشعب اللبناني وتمنياتهم بعودة الاستقرار والأمان في أقرب وقت.

نجوم الفن يتضامنون مع لبنان

وكان من بين أبرز النجوم الذين وجهوا رسائل دعم ، نجوى كرم، إليسا، نوال الزغبي، ماغي بو غصن، وهيفاء وهبي، حيث شاركوا عبر حساباتهم الرسمية رسائل مؤثرة تعبر عن حبهم الكبير لوطنهم وقلقهم على مستقبله.

كما انضم إليهم عدد من نجوم الوطن العربي، من بينهم أحلام، سلاف فواخرجي، شيماء سبت، ومعتصم النهار، الذين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب اللبناني، متمنين أن يعم السلام البلاد وأن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

رسائل نجوم الفن بسبب ما يحدث في لبنان

وأكد الفنانون في رسائلهم على أهمية التكاتف والدعاء في مثل هذه الظروف، داعين الله أن يحفظ بيروت وسائر المدن اللبنانية، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها سريعًا.

