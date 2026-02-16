إعلان

"أغنية درامية بامتياز".. إليسا تكشف تفاصيل تقديمها تتر مسلسل "على قد الحب"

كتب : مصراوي

02:53 م 16/02/2026 تعديل في 04:05 م

إليسا المطربة

قالت الفنانة إليسا، في لقاء مع برنامج et بالعربي، إنها تحمست لغناء تتر مسلسل "على قد الحب" المقرر عرضه في رمضان.

وأضافت إليسا: "المسلسل كل العالم مراهنة عليه، وإنه هيكون مسلسل حلو وقصته والسيناريو حلو، وأنا على المستوى الشخصي بلاقي نيللي كريم من الفنانات المميزات في التمثيل، وانبسطت إني عملت تتر المسلسل".

واستكملت: "قبل غناء التتر باخد فكرة عامة عن قصة المسلسل بس مش بفوت بالتفاصيل، وبرافو لعزيز الشافعي على الكلام واللحن، والأغنية درامية بامتياز".

مسلسل "على قد الحب" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، محمد علي رزق، ميمي جمال، ومن إخراج خالد سعيد.

إليسا مسلسل على قد الحب برنامج ET بالعربي

