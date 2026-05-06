بالحجاب.. أول ظهور لـ ميرفت أمين بعد أزمتها الصحية في جنازة هاني شاكر (صور)

ظهرت السيدة نهلة توفيق، زوجة الفنان الراحل هاني شاكر، في حالة انهيار شديد، خلال جنازة زوجها التي أُقيمت ظهر اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر.

وداع نهلة توفيق لزوجها



ووثق حساب ET بالعربي الصور عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت السيدة نهلة توفيق متأثرة بشكل كبير خلال وداع "أمير الغناء العربي".

وشُيع الجثمان من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.



أبرز حضور الجنازة



وكان من أبرز الحضور نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

