إعلان

انهيار زوجة هاني شاكر في وداعه بمسجد أبو شقة

كتب : نوران أسامة

05:18 م 06/05/2026 تعديل في 05:34 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جنازة هاني شاكر
  • عرض 4 صورة
    جنازة هاني شاكر
  • عرض 4 صورة
    جنازة هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت السيدة نهلة توفيق، زوجة الفنان الراحل هاني شاكر، في حالة انهيار شديد، خلال جنازة زوجها التي أُقيمت ظهر اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر.

وداع نهلة توفيق لزوجها


ووثق حساب ET بالعربي الصور عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت السيدة نهلة توفيق متأثرة بشكل كبير خلال وداع "أمير الغناء العربي".

وشُيع الجثمان من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.


أبرز حضور الجنازة


وكان من أبرز الحضور نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

اقرأ أيضًا:
باقة من الورود.. حضور رمزي للرئيس الفلسطيني في جنازة هاني شاكر

آخرهم هاني شاكر.. 3 نجوم كبار رحلوا عن عالمنا في الأيام الماضية

زوجة هاني شاكر جنازة هاني شاكر مسجد أبو شقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: سيتعين علينا العودة إلى قصف إيران قصفا مدمرا إذا لم ينته الأمر
شئون عربية و دولية

ترامب: سيتعين علينا العودة إلى قصف إيران قصفا مدمرا إذا لم ينته الأمر
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي
اقتصاد

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي
وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا
أخبار مصر

وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا

رصاصتين على خيانة وانتقام.. كيف قاد الشك "مزارع أبو غالب" للمفتي مرتين؟
حوادث وقضايا

رصاصتين على خيانة وانتقام.. كيف قاد الشك "مزارع أبو غالب" للمفتي مرتين؟
رئيس الوزراء يجدد رفض مصر للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.. ماذا
أخبار مصر

رئيس الوزراء يجدد رفض مصر للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.. ماذا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي