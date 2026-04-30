أثارت خبيرة التجميل هدى قطان جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد إعلانها الخضوع لجراحة تجميلية عاجلة، لاستبدال حشوات سيلكون بعد تمزقها داخل صدرها.

ووجهت هدى قطان - الشهيرة بـ "هدى بيوتي"- النصيحة للسيدات بإجراء فحص دوري على الحشوات لأنها ليست دائمة.

هدى قطان ليست الأولى التي عانت من أزمة مع جراحات التجميل، إذ كشف عدد من الفنانات عن معاناة مع إجراءات تجميلية

وفاء سالم

صرحت الفنانة وفاء سالم، أنها تعرضت للخداع تحت شعار "التجميل"، ونشر أحد الأطباء فيديو لها مستخدما "الذكاء الاصطناعي" لتوضيح الفرق بين ملامحها قبل وبعد عملية التجميل.

وكشفت خلال لقاء تليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" أن الصور التي نشرها جراح التجميل قبل العملية كانت معدلة بـ "الفوتوشوب" ليظهر فارقا كبيرا بين حالتها قبل وبعد العملية، وأكدت أنها تعرضت للتشوه بسبب حقن مواد دائمة وخيوط داخل بشرتها.

ميسرة

قالت الفنانة ميسرة، إنها خضعت لعملية تجميلية في الأنف، وتسبب الطبيب في تهتك غضاريف وكسر عظام الأنف، وانقلب الوضع للأسوأ بعد محاولة إصلاح أنفها في عملية أخرى، ما سبب لها مضاعفات.

حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن خضوعها لأكثر من عملية تجميلية بالأنف على خلفية سقوطها من فوق الحصان، إلا أنها عانت بسبب هذه العمليات من فقدانها حاستي الشم والتذوق، ولجأت عام 2024 إلى عمل أنف صناعية، صنعت لها خصيصا في لندن.

ريهام سعيد

الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، ظهرت تبكي في أكثر من فيديو بسبب ما حدث لها من تشوهات- بحسب قولها، بعد خضوعها لعملية تجميل "شد وجه عميق" في لبنان.



وظهرت "ريهام" في أكثر من فيديو وهي تبكي بعد نتيجة العملية، مستعينة بصور وفيديوهات لها قبل وبعد، وتبادلت الاتهامات مع طبيبها اللبناني، وانتهى الأمر بتصالحهما.

إليسا

قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إنها شعرت بالندم بسبب بعض الإجراءات التجميلية التي خضعت إليها، ومنها الفيلر والبوتوكس، الذي تسبب لها في إعوجاج بالشفاه.

وأضافت: "مش قادرة أشوف حالي بالمراية.. لأن قشطوا خدودي وقشطوا فمي.. وبقيت شكل أنا مش عايزة أكون فيه، وبقيت حزينة مني لحالي من اللي عملته بحالي وقررت إني أروح أشيل كل شي عملته عشان أقدر أتطلع بالشخص اللي بحبه في المراية".

مها المصري

الفنانة السورية مها المصري، أعربت عن ندمها بسبب بعض الإجراءات التجميلية التي وصفتها بـ "الفاشلة"، كما أكدت أنها تعرضت للتنمر بسبب ملامحها بعد التجميل، لدرجة أنها فكرت في الاعتزال وقتها.

كاميرون دياز

النجمة الأمريكية كاميرون دياز، قالت إنها ندمت على بعض الإجراءات التجميلية التي غيرت ملامحها، من بينها البوتوكس.

ديمي مور

الفنانة العالمية ديمي مور، تصدر اسمها عام 2021 محركات البحث، بعد تغير ملحوظ في ملامحها بسبب عمليات التجميل، وقال البعض إنها خضعت لأكثر من عملية تجميل وإجراءات عديدة في وجهها، ما دفعها للتخلي عن هذه الإجراءات بعد سنوات.

