بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر

كتب : منال الجيوشي

05:16 م 06/05/2026
    بوسي ولميس الحديدي من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
    ميرفت أمين بالحجاب من جنازة الفنان هاني شاكر
    لحظة صلاة الجنازة على الفنان هاني شاكر
    نجل الفنان هاني شاكر في جنازة والده (2)
    الإعلامي أحمد موسى في جنازة الراحل هاني شاكر
    الفنان حلمي عبد الباقي في جنازة الفنان هاني شاكر (1)
    جنازة الفنان هاني شاكر (3)
    جنازة الفنان هاني شاكر (1)
    الفنان حمادة هلال في جنازة أمير الغناء هاني شاكر
    فيفي عبده في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر (2)
    فيفي عبده في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر (3)
    مصطفىى قمر من جنازة هاني شاكر
    سلاف فواخرجي من جنازة هاني شاكر
    محمد ثروت من جنازة الفنانالراحل هاني شاكر
    الشيخ خالد الجندي من جنازة هاني شاكر
    لقطة مؤثرة من جنازة هاني شاكر (2)
    ميرفت أمين من جنازة أمير الغناء هاني شاكر
    لبلبة في جنازة هاني شاكر
    لبلبة وهالة سرحان في جنازة هاني شاكر
    إيهاب توفيق من جنازة الفنان الراحل هاني شاكر (2)
    طارق علام من جنازة الراحل هاني شاكر
    أيمن عزب وأشرف زكي من جنازة الفنان هاني شاكر
    الفنان حلمي عبد الباقي في جنازة الفنان هاني شاكر (2)
    صلاة الجنازة على الراحل هاني شاكر (2)

تصوير- أحمد مسعد وهاني رجب:

أقيمت اليوم صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.

أبرز حضور الجنازة

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام والسياسة على حضور الجنازة، أبرزهم: مصطفى كامل، أشرف زكي، لبلبة، ميرفت أمين، هالة سرحان، أحمد موسى، مصطفى بكري، طارق علام، نادية الجندي، نادية مصطفى.

كما حضر الجنازة: رامي صبري، إيهاب توفيق، سلاف فواخرجي، لميس الحديدي، حمادة هلال، مدحت العدل، خالد سليم، الشيخ خالد الجندي، مصطفى قمر، هشام عباس، محسن جابر، حلمي عبدالباقي، سليم سحاب.

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، ووصل جثمانه القاهرة أمس الثلاثاء، بينما يقام العزاء مساء غد الخميس بالشيخ زايد.

