تصوير- أحمد مسعد وهاني رجب:

أقيمت اليوم صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.

أبرز حضور الجنازة

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام والسياسة على حضور الجنازة، أبرزهم: مصطفى كامل، أشرف زكي، لبلبة، ميرفت أمين، هالة سرحان، أحمد موسى، مصطفى بكري، طارق علام، نادية الجندي، نادية مصطفى.

كما حضر الجنازة: رامي صبري، إيهاب توفيق، سلاف فواخرجي، لميس الحديدي، حمادة هلال، مدحت العدل، خالد سليم، الشيخ خالد الجندي، مصطفى قمر، هشام عباس، محسن جابر، حلمي عبدالباقي، سليم سحاب.

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بإحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، ووصل جثمانه القاهرة أمس الثلاثاء، بينما يقام العزاء مساء غد الخميس بالشيخ زايد.

