قال المايسترو سليم سحاب إن رحيل الفنان الكبير هاني شاكر يمثل خسارة لا تعوض للفن المصري والعربي، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز رموز الغناء العربي.

وأوضح سحاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الفنان الراحل كان إنسانًا راقيًا يتمتع بأخلاق عالية وحضور إنساني مميز، مشيرًا إلى أن ابتسامته كانت قريبة من الجميع وتترك أثرًا كبيرًا في كل من عرفه أو تعامل معه.

وأشار إلى أن رحيله لا يمثل خسارة فنية فقط، بل خسارة إنسانية كبيرة، إذ كان شاكر نموذجًا للفنان الذي يجمع بين الموهبة والخلق الرفيع.

وأكد أن هاني شاكر استطاع أن يفرض نفسه فنيًا في فترة شهدت حضورًا قويًا لعمالقة الغناء مثل عبد الحليم حافظ، موضحًا أن موهبته الكبيرة وجدارته الفنية كانت السبب الرئيسي في نجاحه واستمراره.

وأضاف أن النجاح الحقيقي لا يأتي من فراغ، بل هو ثمرة موهبة حقيقية وجهد كبير وإصرار، معتبرًا أن هاني شاكر كان نموذجًا واضحًا لهذه المعادلة.

وأكد على أن إرث هاني شاكر الفني سيظل حاضرًا في وجدان الجمهور العربي، وأن أعماله الغنائية ستبقى جزءًا مهمًا من تاريخ الأغنية المصرية والعربية.