احتفلت الفنانة بسمة بوسيل وطليقها النجم تامر حسني بعيد ميلاد ابنتهما آمايا، في أحد الأماكن الشهيرة.

وكشفت بسمة عن مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء الاحتفال مع طليقها بعيد ميلاد ابنتها، حيث ظهرت أجواء السعادة.

احتفال تامر وبسمة بعيد ميلاد أمايا

وظهرت أماليا مع أشقائها تاليا وآدم وهما يحتفلان معها بعيد ميلادها، وقام تامر حسني بتعديل الإضاءة حتى تظهر ابنته في الصور بشكل مميز.

ونشرت بسمة بوسيل صورة جماعية مع أبنائها وكتبت في ستوري على "انستجرام: ""يا الله أحفظ أولادي أينما ذهبوا وأحفظهم من أي مكروه، وأهدهم ليكونوا دائما من أفضل الناس خلقا وإيمانا ونجاحا وبارك قلوبهم بالرحمة وعقولهم بالحكمة وحياتهم بالسعادة".

مناشدة تامر حسني لوزارة الصحة

وجه النجم تامر حسني نداءً إلى وزارة الصحة المصرية، مطالباً إياها بالتدخل لحسم ما وصفه بـ "الفتنة الغذائية"، والتي تصاعد الحديث حولها مؤخراً.

وعلق تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" قائلاً: "في ظل الفتنة الغذائية اللي حاصلة في مصر، وحديث كل الناس دلوقتي عن إيه المفيد لينا وإيه المضر، هل ممكن أناشد وزارة الصحة المصرية وكبار الدكاترة المختصين وأصحاب المستشفيات بردود كافية فيها شرح مفصل عن إيه الأكل المفيد لينا وإيه اللي مش مفيد؟ وياريت يكون شرح مفصل يفهمه الشخص العادي من غير أي مصطلحات طبية أجنبية".

