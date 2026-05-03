بكلمات مؤثرة.. تركي آل الشيخ ينعى هاني شاكر

كتب : معتز عباس

10:30 م 03/05/2026 تعديل في 10:43 م
    الفنان الراحل هاني شاكر
    هاني شاكر في فيلم سيد درويش
    هاني شاكر ومحمد ثروت
    هاني شاكر المطرب
    سميرة سعيد تودع هاني شاكر بهذة الكلمات
    هاني شاكر
    هاني شاكر
    نادية مصطفى مع هاني شاكر و زوجته
    هاني شاكر وزوجته نهلة
    الفنان هاني شاكر
    المطرب هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر
    المطرب هاني شاكر

نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المطرب الراحل هاني شاكر، والذي وافته المنية، عصر اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ74 عامًا

بعد صراع مع المرض

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحم الله الفنان القدير هاني شاكر وخالص العزاء ‏لعائلته الكريمة ومحبيه".

موعد جنازة وعزاء هاني شاكر

أعلنت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تعديل في مكان وموعد جنازة وعزاء الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
وكتبت عبر حسابها الرسمي": "هناك تعديل فى مكان الجنازة ومكان العزاء وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها، نسألكم الدعاء بالرحمة".
وستقام صلاة الجنازة على هانى شاكر يوم الأربعاء ٦ من مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة ببالم هيلز الشيخ زايد، والعزاء يوم الخميس ٧ مايو بمسجد أبو شقة بنفس المنطقة.

الرئيس السيسي ينعى هاني شاكر

حرص عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على نعي الفنان الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية، عصر اليوم.
وأكد الرئيس السيسي، عبر منشور على موقع فيس بوك، أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل، مشيرًا إلى أن الراحل قدّم عبر مشواره الفني أعذب الإبداعات في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي.
وتابع: رحم الله الفقيد الكبير واسبغ على أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

