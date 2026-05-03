إعلان

أسطورة لن تتكرر .. عمرو أديب ناعيًا هاني شاكر: كانت ابتسامته لا تفارق وجهه

كتب : حسن مرسي

10:29 م 03/05/2026

عمرو أديب ناعيًا هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روى الإعلامي عمرو أديب، ذكرياته مع الفنان الراحل هاني شاكر، واصفا إياه بالأسطورة التي لن تتكرر، والنجم المتألق الذي ظل عنونا للتواضع.

وروى أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن شلة من الأصدقاء كانت تتقابل كل يوم خميس على مركب في النيل لـ20 عاما، وكان هاني شاكر وزوجته نهلة حريصين على الحضور.

وأشار الإعلامي إلى أن هاني شاكر كان يحرص على الاستماع ويسأل كثيرا عن الأحداث الاقتصادية والسياسية والعالمية، وكان يقول له "احكيلنا بقى يا عمورة".

وأضاف أديب أن الراحل كان أنيقا ونزيها، يبتسم دائما ويصف كل من حوله بـ"حبيب قلبي"، موضحا أنه كان محبوبا من الجميع.

وأوضح أن هاني شاكر سجل 600 أغنية بين العاطفية والوطنية، وظل يغني بصورة صحيحة حتى النهاية، وكان يتمتع بصحة جيدة دائما.

وتابع أن الراحل كان نموذجا في التواضع والصبر على محبيه، رغم أنه كان نجما يحظى بالعشق في لبنان والخليج.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أنه لم يتأقلم بعد مع فكرة رحيل هاني شاكر، فوجوده كان يشعر الجميع بالسعادة.

عمرو أديب هاني شاكر أمير الغناء العربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
"يحمل كرة الهاتريك".. حمزة عبد الكريم يحتفل مع زملائه بالتتويج بالدوري
رياضة عربية وعالمية

"يحمل كرة الهاتريك".. حمزة عبد الكريم يحتفل مع زملائه بالتتويج بالدوري
دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
زووم

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
حوادث وقضايا

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: بدء عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز صباح الاثنين
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة