روى الإعلامي عمرو أديب، ذكرياته مع الفنان الراحل هاني شاكر، واصفا إياه بالأسطورة التي لن تتكرر، والنجم المتألق الذي ظل عنونا للتواضع.

وروى أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن شلة من الأصدقاء كانت تتقابل كل يوم خميس على مركب في النيل لـ20 عاما، وكان هاني شاكر وزوجته نهلة حريصين على الحضور.

وأشار الإعلامي إلى أن هاني شاكر كان يحرص على الاستماع ويسأل كثيرا عن الأحداث الاقتصادية والسياسية والعالمية، وكان يقول له "احكيلنا بقى يا عمورة".

وأضاف أديب أن الراحل كان أنيقا ونزيها، يبتسم دائما ويصف كل من حوله بـ"حبيب قلبي"، موضحا أنه كان محبوبا من الجميع.

وأوضح أن هاني شاكر سجل 600 أغنية بين العاطفية والوطنية، وظل يغني بصورة صحيحة حتى النهاية، وكان يتمتع بصحة جيدة دائما.

وتابع أن الراحل كان نموذجا في التواضع والصبر على محبيه، رغم أنه كان نجما يحظى بالعشق في لبنان والخليج.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أنه لم يتأقلم بعد مع فكرة رحيل هاني شاكر، فوجوده كان يشعر الجميع بالسعادة.