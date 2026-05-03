تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان حسين فهمي على المشاركة في عزاء عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر، الذي توفى أول أمس إثر حادث تصادم وقع على الطريق الإقليمي أعلى طريق السخنة.

كما شارك في تقديم واجب العزاء عدد من النجوم من بينهم الفنان أمير كرارة والعديد من الشخصيات العامة والسياسية أبرزهم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتور شريف فارق وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير البترول الأسبق طارق الملا وكابتن النادي الأهلي السابق حسام غالي.

يذكر أنه تم تشييع عمرو محمد النقلي، نائب رئيس بنك مصر، يوم الجمعة الماضي من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، وذلك عقب رحيله إثر حادث سير على الطريق الصحراوي.

حسين فهمي يوثق مشاركته في كرنفال الثقافة السينمائية بالصين

نشر الفنان حسين فهمي صورًا وثّق من خلالها حضوره فعاليات كرنفال الثقافة السينمائية بمدينة نينغبو الصينية.

وشارك الفنان حسين فهمي الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "شرفت أمس بلقاء السيد شين هاي شيونغ، رئيس مجموعة الصين للإعلام، والذي يشغل منصبًا يعادل مرتبة وزير الإعلام، وذلك على هامش فعاليات كرنفال الثقافة السينمائية بمدينة نينغبو الصينية".



وأضاف: "تناول اللقاء سبل ترسيخ التعاون السينمائي والثقافي بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات الفن والإبداع، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي ودعم التواصل بين صُنّاع السينما في البلدين".



وتابع: "كما سعدت بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير، الذي يعكس المكانة المتنامية للسينما كقوة ناعمة وجسر حقيقي للتقارب بين الشعوب".



واختتم: "أؤمن بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لمزيد من التعاون المثمر بين القاهرة وبكين في المجال السينمائي والثقافي".

