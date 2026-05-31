فاجأ الفنان وائل كفوري جمهوره بأحدث ظهور له خلال حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس السبت في البحرين ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، وجاء ذلك بالتزامن مع طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان شو مشتقلي، والتي أطلقها قبل أسبوع.

تعليقات الجمهور على نحافة وائل كفوري

وظهر كفوري بـ نحافة ملحوظة، ما أثار قلق عدد من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "وائل ضعفان كتير"، "وائل إنت إنسان عزيز علينا ونتمنى تكون بخير في صحتك"، "إن شاء الله تكون بخير وما يكون مرض"، و"ليش هيك صاير؟".

أغنية "شو مشتقلي" تحقق نجاحا واسعا منذ طرحها

يذكر أن أغنية "شو مشتقلي" تقترب من 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر قناة وائل كفوري الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع ومكساج وماستر عباس صباح.

