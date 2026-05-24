حرصت المطربة أنغام على حضور النزال العالمي الذي جمع بين الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، في الحدث الضخم المُقام تحت سفح الأهرامات برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وسط أجواء استثنائية وحضور جماهيري وإعلامي كبير.

وشهد الحدث حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير من مختلف أنحاء العالم، من بينهم النجم العالمي جيسون ستاثام، والهضبة عمرو دياب، والفنان أحمد مالك، والفنانة تارا عماد، إلى جانب المنتج طارق الجنايني، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي.

وعلى الريد كاربت، التقطتت أنغام صورًا تذكارية مع الحاضرين لمتابعة النزال الأسطوري المقام بالقرب من أهرامات الجيزة.

وخطف النجوم الأنظار فور وصولهم إلى مقر النزال، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية وسط تفاعل واسع من الحضور وعدسات المصورين.

حضور كبير لنجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

أقيم أول أمس الجمعة العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" بحضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين منهم الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، النجم كريم عبد العزيز، الفنان سيد رجب،الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد عيد، الفنانة مي كساب، الفنان شريف حسني، الفنانة ويزو، الفنان شيكو، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد التهامي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

تركي آل الشيخ يروج لنزال "ليلة الأبطال" ضمن فعاليات "موسم الرياض"

كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن طرح تذاكر النزال المنتظر بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 27 يونيو المقبل.

نشر تركي مقطع فيديو ترويجي للنزال المرتقب عبر صفحته على "X" وكتب: "إطلاق تذاكر عرض wwe night of champions، المملكة أرينا يوم 27 يونيو".

