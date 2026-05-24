حضر عدد كبير من ألمع نجوم الفن والغناء نزال "Glory in Giza" الذي أقيم مساء أمس السبت أمام سفح الأهرامات، برعاية وحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشر موقع "ET بالعربي"مقطع فيديو عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلاله تركي آل الشيخ وهو يتابع مجريات النزال وسط عدد من النجوم، إذ كان بجانبه النجم عمرو دياب، والنجم العالمي جيسون ستاثام، كما ظهر من حولهم كل من الفنان أحمد عز والفنانة أنغام.







حضور كبير لنجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

شهد العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" الذي أقيم مساء أول أمس الجمعة حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين منهم الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، النجم كريم عبد العزيز، الفنان سيد رجب،الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد عيد، الفنانة مي كساب، الفنان شريف حسني، الفنانة ويزو، الفنان شيكو، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد التهامي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

تركي آل الشيخ يروج لنزال "ليلة الأبطال" ضمن فعاليات "موسم الرياض"

كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن طرح تذاكر النزال المنتظر بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 27 يونيو المقبل.

نشر تركي مقطع فيديو ترويجي للنزال المرتقب عبر صفحته على "X" وكتب: "إطلاق تذاكر عرض wwe night of champions، المملكة أرينا يوم 27 يونيو".

اقرأ أيضا:

كريم عبدالعزيز يكشف لـ"مصراوي" عن إصابته أثناء تصوير فيلم 7Dogs

تشارك في بطولته.. أول تعليق من هالة صدقي بعد عرض فيلم 7Dogs