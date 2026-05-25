يواصل النجم عمرو دياب ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأسماء في تاريخ الموسيقى العربية، بعدما نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الطويلة، بالحفاظ على صدارة قائمة Billboard Arabia Artist 100 للأسبوع الـ63 على التوالي، في رقم قياسي غير مسبوق لأي فنان عربي منذ إطلاق التصنيف.

ويعكس هذا النجاح المستمر حجم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها عمرو دياب في العالم العربي، وقدرته على الحفاظ على حضوره القوي في المشهد الغنائي رغم تغير الأذواق وتعدد الأجيال الموسيقية، حيث يواصل تصدره لمنصات الاستماع والمشاهدة الرقمية وسط منافسة قوية من نجوم الغناء في المنطقة.

ما هي قائمة Billboard Arabia ؟

وتعتمد قائمة Billboard Arabia Artist 100 على قياس الأداء الرقمي للفنانين من خلال معدلات الاستماع والمشاهدة والتفاعل عبر المنصات الموسيقية المختلفة، وهو ما يمنح القائمة أهمية خاصة باعتبارها مؤشرًا حقيقيًا على حجم الانتشار والتأثير الجماهيري لكل فنان في العالم العربي.

ولم تتوقف إنجازات الهضبة عند هذا الحد، إذ نجح أيضًا في التقدم إلى المركز 151 ضمن قائمة Global Digital Artist Ranking العالمية الصادرة عن موقع Kworb، ليصبح الفنان العربي الأعلى حضورًا في التصنيف، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم Maluma، Beyoncé، وEminem.

انجازات الهضبة على يوتيوب

وعلى مستوى الأعمال الغنائية، تواصل أغاني عمرو دياب تحقيق أرقام مشاهدة واستماع ضخمة عبر مختلف المنصات الرقمية وموقع "يوتيوب"، حيث حققت أغنية بابا، التي طرحت ضمن ألبوم ابتدينا الصيف الماضي، أكثر من 286 مليون مشاهدة حتى الآن.

الألبوم الغنائي الجديد للهضبة

وفي سياق متصل، يواصل عمرو دياب التحضير لألبومه الغنائي الجديد، والذي يُتوقع طرحه خلال موسم الصيف المقبل، في ظل النجاحات المتتالية التي حققها خلال السنوات الأخيرة على مستوى الألبومات والحفلات والأرقام.

