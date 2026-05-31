ضبط 4 سائقين استعرضوا بسيارات "نقل" في زفة بدمياط | فيديو

كتب : علاء عمران

03:23 م 31/05/2026

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من القبض على 4 سائقين؛ لاتهامهم بالسير برعونة والقيام بحركات استعراضية خطرة مستخدمين سيارات "نقل" في الطريق العام، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر أثناء مشاركتهم في موكب زفاف.

فيديو موكب زفاف يقود 4 سائقين للمساءلة القانونية بدمياط

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من قائدي سيارات النقل يسيرون بطريقة جنونية ومخالفة لقواعد المرور، مما تسبب في حالة من الفزع بين المارة وقائدي المركبات الأخرى.

التحفظ على 4 سيارات نقل بعد استعراضات خطرة

وبالفحص والتحري، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط السيارات النقل الظاهرة في مقطع الفيديو (وتبين أنها سارية التراخيص)، كما ألقي القبض على قائديها وهم 4 سائقين مقيمين بنطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.

وبمواجهة السائقين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بأنهم قادوا السيارات بهذه الطريقة برعونة بقصد "المزاح" والابتهاج بحفل الزفاف، وجرى التحفظ على السيارات النقل المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وزارة الداخلية أمن دمياط سيارات نقل حركات استعراضية

