بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن

تصوير - هاني رجب:

شهدت منطقة الأهرامات حدثًا استثنائيًا خلال إقامة النزال العالمي المرتقب بين الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، في حدث ضخم أُقيم تحت سفح الأهرامات برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة.

وخطف عدد من المشاهير الأنظار خلال تواجدهم في الحدث، على رأسهم النجم العالمي جيسون ستاثام والهضبة عمرو دياب حيث تفاعل الحضور مع الأجواء الحماسية للنزال الذي أقيم تحت سفح الأهرامات.

نجوم الفن والمشاهير في نزال الملاكمة

كما شهد النزال حضور المطربة أنغام والمنتج طارق الجنايني، ضمن الحضور البارز الذين تابعوا المواجهة العالمية في الصفوف الأولى.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية التي تشرف عليها هيئة الترفيه السعودية، والتي تهدف إلى جذب الأنظار العالمية وتنظيم أحداث استثنائية تجمع بين الرياضة والفن والترفيه.

احتفال صناع وأبطال فيلم 7Dogs

احتفل تركي آل الشيخ مساء أمس الجمعة بالعرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs"، استعدادا لبدء عرضه في السينمات حول العالم 27 مايو الجاري.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

