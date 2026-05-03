رحل بعد صراع مع المرض.. الأوبرا تنعى "أمير الغناء العربي" هاني شاكر

كتب : منى الموجي

04:51 م 03/05/2026

نعت دار الأوبرا المصرية في بيان صحفي، صدر قبل قليل أمير الغناء العربي المطرب الكبير هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في فرنسا.

ماذا قال القائمون على دار الأوبرا عن هاني شاكر؟

وجاء في بيان دار الأوبرا "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى دار الأوبرا المصرية وجميع المبدعين والعاملين بها الفنان الكبير هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 3 مايو 2026 بعد صراع مع المرض".

وأكدت دار الأوبرا أن الراحل هاني شاكر يعد قامة فنية وأحد علامات الغناء العربي، ساهم في إثراء الحركة الفنية المصرية بصوته الفريد وقدراته الاستثنائية التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة، كما أعطى الكثير للأوبرا وللمسرح الغنائي وترك بصمة خالدة في ذاكرة عشاق الفنون الجادة".

العاملون في الأوبرا يقدمون واجب العزاء لأسرة هاني شاكر

وتقدم العاملون بالأوبرا من فنانين وإداريين إلى أسرة الراحل وأصدقائه ومحبيه بخالص العزاء سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

قدم هاني شاكر خلال مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال الغنائية، بينها: ياريتني، إرجعيلي، علي الضحكاية، اتمدت الإيدين، المفروض، معقول نتقابل تاني، نسيانك صعب أكيد، تخسري، غلطة، هو انتي لسه بتسألي، بتحبيه، كدة برضه يا قمر.

