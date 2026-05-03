"أمير الغناء وأمير الأخلاق".. سيرين عبدالنور تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

كتب : نوران أسامة

05:31 م 03/05/2026

الفنانة سيرين عبد النور

نعت الفنانة سيرين عبدالنور المطرب الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية قبل قليل عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد معاناته من انتكاسة صحية أدت إلى دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات في باريس.

ونشرت سيرين صورة للراحل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كتير محزن خبر وفاتك، الله يرحمك ويصبر قلب عائلتك ومحبينك.. كنت أمير الغناء وأمير الأخلاق بكل معنى الكلمة، ونسيانك صعب أكيد لأنك جزء كبير من ذكرياتنا الحلوة".

نقابة المهن الموسيقية تنعى هاني شاكر

ونعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير هاني شاكر، مؤكدة أنه ترك مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، شكّلت علامة بارزة في تاريخ الغناء العربي.

آخر ظهور للفنان هاني شاكر

وكان آخر ظهور للفنان الراحل خلال رحلته إلى باريس، استعدادًا للمشاركة في حفل "ليلة حب من الشرق"، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2026 على مسرح "دوم دو باري".

وسافر الراحل برفقة زوجته ونجله شريف، ومدير أعماله اللبناني خضر عكنان، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل في غيبوبة تامة، لتنتهي رحلته مع المرض برحيله عن عالمنا.

